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В Ростове в Суворовском трое молодых людей избили супругов

В Ростове в Суворовском трое молодых людей избили супругов
В Ростове трое неизвестных избили супружескую пару. Инцидент случился 27 апреля.

Как рассказала пострадавшая, на них внезапно напали трое молодых людей. Они избили её мужа, а женщине нанесли удары в область головы, груди и поясницы.

Прохожие вызвали полицию на место избиения.
По информации ГУ МВД, прибывшие сотрудники полиции задержали троих молодых людей, которые в результате конфликта нанесли множественные травмы и ушибы паре.

Причину конфликта правоохранительные органы выясняют.
Фото: Дондей
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