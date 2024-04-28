В Ростове в Суворовском трое молодых людей избили супругов
В Ростове трое неизвестных избили супружескую пару. Инцидент случился 27 апреля.
Как рассказала пострадавшая, на них внезапно напали трое молодых людей. Они избили её мужа, а женщине нанесли удары в область головы, груди и поясницы.
Прохожие вызвали полицию на место избиения.
По информации ГУ МВД, прибывшие сотрудники полиции задержали троих молодых людей, которые в результате конфликта нанесли множественные травмы и ушибы паре.
Причину конфликта правоохранительные органы выясняют.