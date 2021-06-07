В Азове произошел пожар в многоквартирном доме. ЧП случилось днем 9 июня на улице Московской, 61.Около 14:30 в одной из квартир пятиэтажки загорелись вещи. Вскоре огонь перекинулся на мебель и стены. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали пожарных.- На место направили 12 человек на трех спецмашинах, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Когда спасатели приехали, пламя охватило целую комнату. Через полтора часа огнеборцы потушили пожар. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.Известно, что в этом доме находится многофунцкиональный центр по городу Азову (МФЦ).