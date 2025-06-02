В Ростове в микрорайоне Суворовском девушка едва не сорвалась с балкона

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском девушка едва не сорвалась с балкона. Об этом сообщает портал DonDay.Инцидент случился в ночь на 2 июня на улице Белоусова, 6. Прохожие заметили девушку на балконе третьего этажа. Она отчаянно звала на помощь. Очевидцы немедленно вызвали службу спасения по номеру: 112.Прибывшие на место происшествия медицинские работники попытались проникнуть в квартиру, но она оказалась закрыта. В связи с этим были вызваны служба спасения и полиция. Спасатели вскрыли дверь и помогли девушке вернуться в квартиру.Девушку госпитализировали.