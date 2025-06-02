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В Ростове в микрорайоне Суворовском девушка едва не сорвалась с балкона

В Ростове в микрорайоне Суворовском девушка едва не сорвалась с балкона
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском девушка едва не сорвалась с балкона. Об этом сообщает портал DonDay.

Инцидент случился в ночь на 2 июня на улице Белоусова, 6. Прохожие заметили девушку на балконе третьего этажа. Она отчаянно звала на помощь. Очевидцы немедленно вызвали службу спасения по номеру: 112.

Прибывшие на место происшествия медицинские работники попытались проникнуть в квартиру, но она оказалась закрыта. В связи с этим были вызваны служба спасения и полиция. Спасатели вскрыли дверь и помогли девушке вернуться в квартиру.

Девушку госпитализировали.
Фото: Дондей
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