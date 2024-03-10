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В Азове женщина едва не сорвалась с балкона многоэтажки

В Азове женщина едва не сорвалась с балкона многоэтажки
В городе Азове Ростовской области женщина едва не упала с балкона многоэтажного дома. Происшествие случилось около 16:00 на улице Мира 31/19.

По словам очевидцев, местная жительница оказалась на 6 этаже, но спуститься уже не смогла. Пешеходы заметили, как азовчанка повисла над пропастью и вызвали спасателей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, женщину спустили вниз с помощью автолестницы. Она пыталась покончить с жизнью. Горожанке понадобилась медпомощь.
Фото: Соцсети.
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