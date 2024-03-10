В Азове женщина едва не сорвалась с балкона многоэтажки

Фото: Соцсети.

В городе Азове Ростовской области женщина едва не упала с балкона многоэтажного дома. Происшествие случилось около 16:00 на улице Мира 31/19.По словам очевидцев, местная жительница оказалась на 6 этаже, но спуститься уже не смогла. Пешеходы заметили, как азовчанка повисла над пропастью и вызвали спасателей.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, женщину спустили вниз с помощью автолестницы. Она пыталась покончить с жизнью. Горожанке понадобилась медпомощь.