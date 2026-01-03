Новости
В Ростове в квартире на улице Оганова были найдены тела трёх человек, сообщили в следственном управлении СК по Ростовской области.

Собственница жилья обратилась в правоохранительные органы с жалобой на жильцов, которые не освободили квартиру в установленный срок. Прибыв на место, полицейские обнаружили три тела: одного мужчины и двух женщин.

Предварительно установлено, что причиной смерти могла стать острая интоксикация наркотическими веществами. В квартире был найден белый порошок, предположительно, являющийся наркотиком, уточнили в ведомстве.

Тела отправлены на экспертизу. Детали происшествия выясняются.
Фото: Дондей
