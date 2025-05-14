Погибшие при загадочных обстоятельствах парни учились в ростовском колледже
В центре Ростова-на-Дону в квартире были найдены тела двух молодых людей — 18 и 19 лет. Как сообщает портал Donday, трагедия произошла 11 мая.
На майские праздники родители одного из погибших начали беспокоиться, так как он не отвечал на звонки. Родные и друзья также не могли с ним связаться. Это вызвало тревогу, и родственники решили поехать в Ростов.
В квартире обнаружили тела молодых людей на полу. При первичном осмотре медики не нашли признаков насильственной смерти. Тела были отправлены на экспертизу для установления точной даты и причины гибели.
Выяснилось, что погибшие были приезжими — один из Кривянской, другой из Новошахтинска. Они учились в одном из колледжей Ростова и, вероятно, снимали квартиру, где и произошла трагедия.