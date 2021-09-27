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В Ростове в больнице ФСИН скончался мужчина, присвоивший 85 млн рублей

В Ростове в больнице ФСИН скончался мужчина, присвоивший 85 млн рублей
В Ростове-на-Дону осужденный умер в туберкулезной больнице ФСИН. Александр Полуян, отбывающий наказание за присвоение 85 миллионов рублей, ушел из жизни утром 28 сентября в МОТБ-19.

Предприниматель скончался от острой сердечной недостаточности, а также отека легких и головного мозга. Как сообщил DonDay.ru, на теле умершего не обнаружили следов насильственной смерти.

Александра Полуяна осудили в апреле 2021 года. Предпринимателя приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Он отбывал наказание за незаконное присвоение 85 миллионов рублей в качестве возмещения НДС. Вместе с двумя сообщниками он получил деньги на основании фиктивных документов. Соучастников осудили в 2017 и 2018 годах. Полуян же несколько лет скрывался в Литве, однако в 2020 году его выдали российским властям.
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