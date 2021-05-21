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В больнице ФСИН в Ростове скончался замдиректора строительной компании

В больнице ФСИН в Ростове скончался замдиректора строительной компании
Заместитель директора строительной компании «Развитие» скончался в медучреждении ФСИН в Ростове. Андрей Кияшко умер рано утром 25 мая в межобластной туберкулезной больнице № 19. Ему было 66 лет.

В 2017 году Кияшко и генерального директора ООО «Развитие» Юрия Беспалова осудили за мошенничество в крупном размере. Бизнесмены получили разрешение на строительство трехэтажного многоквартирного дома на улице Научной, 19. Они заключили договоры с потенциальными покупателями жилья и продали им доли не только в жилых, но и офисных помещениях - на 4-м этаже. При этом у них не было разрешения на строительство 4-го этажа и перевод нежилых помещений в жилые.

По решению суда строящийся объект должны были снести. Директор и замдиректора компании, зная об этом, продолжали заключать договоры на продажу площади. В результате 20 дольщиков потеряли более 35 миллионов рублей.

Юрия Беспалова приговорили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, а Андрея Кияшко - к четырем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Последний мог выйти на свободу в 2022 году.

Как сообщил DonDay.ru, мужчина скончался от онкологического заболевания. На теле Андрея Кияшко не обнаружили следов насильственной смерти.

Фото: Эксперт-Юг.

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