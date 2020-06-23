В Ростове осудили предпринимателя, похитившего 600 млн рублей дольщиков

Советский районный суд Ростова вынес приговор в отношении учредителя ООО «Планета-Дон» Александра Апанасенко. Предприниматель признан виновным в хищении 600 миллионов рублей участников долевого строительства.По данным следствия, бизнесмен заключил договоры с 327 гражданами на строительство жилых домов на улицах Портовой и Магнитогорской в Ростове, на улицах Шмидта и Коммунистической в Батайске. От дольщиков он получили почти 600 миллионов рублей. Однако свои обязательства предприниматель не выполнил. Кроме того, его действия привели к ликвидации компании.Помимо этого Апанасенко обвинялся в краже 7,6 миллионов рублей у двух человек. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество».Имущество осуждённого арестовано. Суд также признал право потерпевших обратиться в суд с гражданским иском о возмещении ущерба.