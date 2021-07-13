Пропавшего отца-одиночку из Батайска нашли мёртвым
Пропавшего отца-одиночку Романа Спасенова из Батайска нашли мёртвым. Об этом сообщает портал BatTime.
По словам очевидцев, тело мужчины всплыло в Солёном озере утром 14 июля. Территорию сразу же оцепили правоохранители. Причина смерти пока не известна.
Напомним, ранее Rostov.ru писал об исчезновении Романа. Мужчина ушел на встречу с друзьями и не появлялся дома больше трёх дней. Тревогу забила тёща. Она незамедлительно написала заявление в полицию с просьбой помочь. Ведь отцу-одиночке Роману подобные выходки были не свойственны.
На данный момент проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Судьба 15-летней дочки Романа остаётся под вопросом. Мать Илоны скончалась шесть лет назад, теперь девочка потеряла и отца.