В центре Ростова машина скорой помощи сбила велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону машина скорой помощи сбила велосипедиста. Авария случилась вечером 26 января.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что около 23:20 по проспекту Ворошиловскому двигалась машина скорой помощи «285752». За рулем был 53-летний мужчина. В районе дома № 101/278 медицинский транспорт проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. Однако на дорогу в этот момент на красный сигнал выехал 39-летний водитель электровелосипеда Kugoo Kirin v3 Pro Max. Медицинская машина сбила велосипедиста.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что с травмами неопытный велосипедист был доставлен в больницу.