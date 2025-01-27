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В центре Ростова машина скорой помощи сбила велосипедиста

В центре Ростова машина скорой помощи сбила велосипедиста
В Ростове-на-Дону машина скорой помощи сбила велосипедиста. Авария случилась вечером 26 января.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что около 23:20 по проспекту Ворошиловскому двигалась машина скорой помощи «285752». За рулем был 53-летний мужчина. В районе дома № 101/278 медицинский транспорт проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. Однако на дорогу в этот момент на красный сигнал выехал 39-летний водитель электровелосипеда Kugoo Kirin v3 Pro Max. Медицинская машина сбила велосипедиста.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что с травмами неопытный велосипедист был доставлен в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
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