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Шесть лет колонии-поселения дали виновнику смертельного ДТП в Ростовской области

Шесть лет колонии-поселения дали виновнику смертельного ДТП в Ростовской области

В Ростовской области был вынесен приговор мужчине, ставшему виновником смертельного ДТП.

По данным следствия, 65-летний житель Мартыновского района, находясь под воздействием алкоголя и без водительских прав, наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После аварии виновник скрылся с места происшествия. К большому сожалению, она скончалась на месте от полученных тяжких травм.

В отношении 65-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся нарушений правил дорожного движения.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему был наложен запрет на вождение транспортных средств сроком на три года.
Фото: Rostov.ru
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