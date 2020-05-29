Ростовчане просят вывезти мусор из парка Авиаторов

Жители Ростова просят вывезти мусор из парка Авиаторов. Городской лес находится на проспекте Шолохова в Первомайском районе. Сообщение появилось на портале «Благоустройство города».Горожане прикрепили фото, на которых видно, что территория давно нуждается в уборке. Мусор грудами лежит возле переполненных урн с надписью «Я люблю Ростов». Кто-то оставил в парке даже целые пакеты с отходами.– Давно не вывозили мусор из парка Авиаторов. Его там скапливается все больше. Карантин - уборке не помеха! – написали ростовчане.Жалуются жители также на грязь за ларьками рынка «Темерник». Они просят обязать администрацию места торговли поддерживать чистоту на прилегающих территориях.