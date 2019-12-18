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В Ростове спустя 12 лет задержали мужчину, изнасиловавшего подростка

В Ростове спустя 12 лет задержали мужчину, изнасиловавшего подростка
В Ростове задержали насильника, 12 лет назад надругавшегося над девушкой. Даже спустя такой долгий период потерпевшая смогла опознать подозреваемого.

Случай произошёл в 2007 году в самом центре города — на улице Береговой. 40-летний мужчина, зная, что его жертве всего 16 лет, изнасиловал её. Совершив свой гнусный поступок, он скрылся. Девушка обратилась с заявлением в полицию, но злоумышленника долго не могли разыскать. В итоге следствие по делу приостановили. Подозреваемого смогли задержать только спустя 12 лет.

- Следователями установлено, что он был неоднократно судим, в том числе за сексуальные преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Он признал свою вину. Потерпевшая опознала его как лицо, совершившее в отношении неё преступление.

К тому же это доказывают заключения экспертов. Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу.

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