В Ростове совершил экстренную посадку самолёт из Еревана



фото: cdn.planespotters.net

В Ростове совершил экстренную посадку самолёт из Еревана. Борт NWS 377 авиакомпании Nordwind совершал рейс Москва – Ереван.

О незапланированной посадке в ростовском аэропорту сообщили в Комитете гражданской авиации Армении.



По информации ведомства, вечером 6 декабря самолёт А321 совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира.



Напомним, 24 ноября в Платове экстренно приземлился Airbus 320 авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно совершало перелёт из Москвы в Анапу. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия второго пилота – 49-летнего Дамира Ахметова. Капитан воздушного судна принял решение сажать самолёт в Ростове. Но когда борт приземлился, мужчина был мёртв. К сожалению, ждавшие на земле медики уже ничем не могли помочь.