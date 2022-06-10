В Ростове сгорел банный комплекс на Западном

Фото: Rostov.ru.

В Ростове-на-Дону произошел пожар в бане. ЧП случилось на Западном 11 июня.Ранним утром, около 5 часов загорелось здание на улице Доватора, 89. В считанные минуты огонь охватил весь банный комплекс. Ветер разносил едкий черный дым по всему району. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 24 человека на шести машинах с автоцистернами.К приезду пожарных пламя распространилось на 50 квадратных метров. Потушить баню удалось через час. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. А вот владельцам придется потратить немало денег, чтобы восстановить комплекс.