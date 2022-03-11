В Ростове на большой площади горел банный комплекс

Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю.

В Ростове случился крупный пожар в одном из банных комплексов. Происшествие случилось утром 13 марта в Железнодорожном районе.Здание в переулке Гродненском, 7 загорелось около 7:30. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, а ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Сотрудники заведения пытались потушить пламя самостоятельно, но не смогли. Они выбежали во двор и вызвали спасателей.- На вызов направили 44 человека на 10 спецмашинах, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.К их приезду пламя распространилось на 150 квадратных метров. Ликвидировать пожар полностью получилось через полтора часа. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.