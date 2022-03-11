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В Ростове на большой площади горел банный комплекс

В Ростове на большой площади горел банный комплекс
В Ростове случился крупный пожар в одном из банных комплексов. Происшествие случилось утром 13 марта в Железнодорожном районе.

Здание в переулке Гродненском, 7 загорелось около 7:30. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, а ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Сотрудники заведения пытались потушить пламя самостоятельно, но не смогли. Они выбежали во двор и вызвали спасателей.

- На вызов направили 44 человека на 10 спецмашинах, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

К их приезду пламя распространилось на 150 квадратных метров. Ликвидировать пожар полностью получилось через полтора часа. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю.
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