В Ростове с 9 июня запретят движение на нескольких улицах

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В Ростове на пять месяцев будет ограничено движение автомобилей на нескольких улицах. Информация об этом появилась на сайте городского департамента автомобильных дорог.С 9 июня по 30 ноября проехать будет нельзя по проспекту Шолохова (северный съезд с путепровода по Шолохова в направлении улицы Российской), улицам Российской (на участке от северного съезда с путепровода по Шолохова до Щаденко), Щаденко, Лисичанской (на участке от Щаденко до Щедрина), Щедрина, Вересаева (от Берберовской до Вересаева, 101/3с2).Причиной временных неудобств стали ремонтные работы на водопроводной сети.