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В Ростове разыскивают пропавшего без вести 60-летнего мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего без вести 60-летнего мужчину
В Ростове пропал без вести 60-летний житель Железнодорожного района города. Валерий Фетисов ушёл из дома около половины восьмого утра 27 марта.

Родственники мужчины заявили о его пропаже в полицию. В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. Его рост - около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, голубые глаза, прямые короткие волосы.
- На левой руке у мужчины - неоконченная татуировка в виде человека с крыльями, - добавили в донском главке, - на безымянном пальце правой руки - татуировка в виде креста.

Всех, кто видел Валерия Фетисова или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-11-11, 249-11-37 или 02.

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