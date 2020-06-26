В Ростове разыскивают пропавшую под Москвой студентку

Студентку, пропавшую под Москвой, разыскивают в Ростове-на-Дону. Анна Исмаилова утром 22 июня поехала в институт, и больше её никто не видел.Она проживает в городском округе Домодедово. Может находиться в Московской области, также есть предположение, что она могла направиться в Ростов-на-Дону. О девушке нет вестей уже неделю, и родственники объявили её в розыск. За помощью они обратились в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».Девушке 17 лет. Её рост — 165 сантиметров, телосложение среднее. У неё тёмно-вишнёвые волосы и карие глаза.Анна была одета в бордовую кофту, бледно-розовую ветровку, бордовые лосины, на ногах — белые кроссовки. При себе у студентки был рюкзак кирпичного цвета.К поискам просят подключиться добровольцев. Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.