В Ростове разыскивают пропавших в роще брата и сестру



Маленьких брата и сестру разыскивают в Ростове. Дети пропали 10 января.



По информации источника, в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о пропаже 14-летней девочки и её 4-летнего брата в районе Соловьиной рощи, расположенной в Советском районе города.

- По тревоге были подняты сотрудники полиции и спасатели, - рассказал источник. – В настоящее время ведётся розыск несовершеннолетних.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области подтвердили информацию о розыске.

- В полицию поступило сообщение по принятию мер к поиску детей, - добавили в донском главке.

