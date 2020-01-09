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В Ростове разыскивают пропавших в роще брата и сестру

В Ростове разыскивают пропавших в роще брата и сестру
Маленьких брата и сестру разыскивают в Ростове. Дети пропали 10 января.

По информации источника, в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о пропаже 14-летней девочки и её 4-летнего брата в районе Соловьиной рощи, расположенной в Советском районе города.
- По тревоге были подняты сотрудники полиции и спасатели, - рассказал источник. – В настоящее время ведётся розыск несовершеннолетних.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области подтвердили информацию о розыске.
- В полицию поступило сообщение по принятию мер к поиску детей, - добавили в донском главке.

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