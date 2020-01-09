Установлена личность мужчины, сообщившего о пропаже детей в Ростове



В Ростове установили личность мужчины, сообщившего о пропаже брата и сестры. Им оказался 40-летний житель донской столицы.



Во время допроса ростовчанин пояснил, что совершил звонок в полицию будучи нетрезвым.

- Также мужчина пояснил, что дети у него не пропадали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что ранее он неоднократно проходил лечение в медучреждении.



Жителя Ростова передали врачам. После обследования, мужчину снова могут отправить на лечение.