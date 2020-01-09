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Установлена личность мужчины, сообщившего о пропаже детей в Ростове

Установлена личность мужчины, сообщившего о пропаже детей в Ростове
В Ростове установили личность мужчины, сообщившего о пропаже брата и сестры. Им оказался 40-летний житель донской столицы.

Во время допроса ростовчанин пояснил, что совершил звонок в полицию будучи нетрезвым.
- Также мужчина пояснил, что дети у него не пропадали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что ранее он неоднократно проходил лечение в медучреждении.

Жителя Ростова передали врачам. После обследования, мужчину снова могут отправить на лечение.

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