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В Ростове разыскивается 35-летний мужчина

В Ростове разыскивается 35-летний мужчина
В Ростове пропал без вести 35-летний Василий Вигерин. Мужчина ушел из дома на проспекте Шолохова 11 июня и с тех пор о нем ничего не известно.

Как удалось выяснить Rostov.ru. в день исчезновения ростовчанин как обычно отправился на работу. Однако ни вечером, ни на следующий день дома он не появился.

Родственники, самостоятельные поиски которых не увенчались успехом, обратились с заявлением в полицию. Кроме того, родные разместили ориентировки в социальных сетях с просьбой помочь в поисках Василия.

В день исчезновения ростовчанин был одет в черную майку, серую куртку и джинсовые кеды.

Если у вас есть информация о местонахождении Василия, просьба позвонить по телефонам: 8 918 532 05 76, 8 903 474 39 91 или 02.

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