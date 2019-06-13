В Ростове разыскивается 35-летний мужчина



В Ростове пропал без вести 35-летний Василий Вигерин. Мужчина ушел из дома на проспекте Шолохова 11 июня и с тех пор о нем ничего не известно.



Как удалось выяснить Rostov.ru. в день исчезновения ростовчанин как обычно отправился на работу. Однако ни вечером, ни на следующий день дома он не появился.



Родственники, самостоятельные поиски которых не увенчались успехом, обратились с заявлением в полицию. Кроме того, родные разместили ориентировки в социальных сетях с просьбой помочь в поисках Василия.



В день исчезновения ростовчанин был одет в черную майку, серую куртку и джинсовые кеды.



Если у вас есть информация о местонахождении Василия, просьба позвонить по телефонам: 8 918 532 05 76, 8 903 474 39 91 или 02.