В Ростове разыскивается подозреваемый в изнасиловании женщины



В Ростове разыскивается мужчина, подозреваемый в изнасиловании.



По данным полиции, преступление произошло в Советском районе города 23 сентября в промежуток времени с 00:30 по 04:30. В районе дома № 2а по улице Тружеников неизвестный напал на женщину, изнасиловал её и совершил иные действия сексуального характера.



По горячим следам задержать насильника не удалось. В настоящее время полицейские распространяют информацию с приметами подозреваемого. На вид ему - 30-40 лет, рост - около 170-175 сантиметров. У разыскиваемого спортивное телосложение. В день нападения на нём были чёрная спортивная куртка, синие потёртые джинсы, тёмные ботинки. На пальце правой руки у мужчины была печатка с тёмными

вставками.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого или видел человека, подходящего под описание, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 02.