Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове разыскивается подозреваемый в изнасиловании женщины

В Ростове разыскивается подозреваемый в изнасиловании женщины
В Ростове разыскивается мужчина, подозреваемый в изнасиловании.

По данным полиции, преступление произошло в Советском районе города 23 сентября в промежуток времени с 00:30 по 04:30. В районе дома № 2а по улице Тружеников неизвестный напал на женщину, изнасиловал её и совершил иные действия сексуального характера.

По горячим следам задержать насильника не удалось. В настоящее время полицейские распространяют информацию с приметами подозреваемого. На вид ему - 30-40 лет, рост - около 170-175 сантиметров. У разыскиваемого спортивное телосложение. В день нападения на нём были чёрная спортивная куртка, синие потёртые джинсы, тёмные ботинки. На пальце правой руки у мужчины была печатка с тёмными
вставками.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого или видел человека, подходящего под описание, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 02.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.