В Ростове разыскивают 77-летнего мужчину



В Ростовской области без вести пропал 77-летний мужчина. О местонахождении Петра Мочалкина ничего неизвестно со 2 июля.



Родственники обратились за помощью в поисках к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Последний раз люди его видели на пересечении улиц Оганова и Дачной.



На вид ему - около 77 лет, его рост - 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. Возможно, он был одет в шорты цвета хаки, белую футболку с полосками и сандалии.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Петра Мочалкина, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.