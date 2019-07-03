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В Ростове разыскивают 77-летнего мужчину

В Ростове разыскивают 77-летнего мужчину
В Ростовской области без вести пропал 77-летний мужчина. О местонахождении Петра Мочалкина ничего неизвестно со 2 июля.

Родственники обратились за помощью в поисках к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Последний раз люди его видели на пересечении улиц Оганова и Дачной.

На вид ему - около 77 лет, его рост - 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. Возможно, он был одет в шорты цвета хаки, белую футболку с полосками и сандалии.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Петра Мочалкина, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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