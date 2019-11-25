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В Ростове простились с мамой и дочкой, погибшими в ДТП на Портовой

В Ростове простились с мамой и дочкой, погибшими в ДТП на Портовой
В Ростове родные и друзья простились с погибшими в аварии на Портовой мамой и дочкой. Траурная церемония прошла спустя два дня после трагедии, 27 ноября.

Напомним, 34-летняя ростовчанка погибла вместе со своей 7-летней дочкой по дороге в школу. Утром 25 ноября, когда они стояли на разделительной полосе, на них налетела ГАЗель. Перед этим грузовик столкнулся с другим автомобилем и от удара его отбросило на разделительную полосу, где стояли пешеходы.

Женщина с ребёнком скончались на месте происшествия. Ещё одна пострадавшая – 17-летняя школьница в тяжёлом состоянии была госпитализирована. В настоящее время врачи борются за её жизнь.

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