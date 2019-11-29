В Ростове сбитую «ГАЗелью» на Портовой школьницу вывели из комы



Школьницу, пострадавшую в ДТП на Портовой, вывели из комы. 2 декабря 17-летнюю ростовчанку перевели из отделения реанимации в обычную палату.



Старшеклассница пришла в себя. Но она получила многочисленные травмы и ушибы, в том числе повреждения внутренних органов, сообщает DonDay.ru. Девочке предстоит длительное лечение. Сейчас она находится в обычной палате.



Напомним, страшная авария, которая унесла жизни двух человек, произошла 25 ноября на улице Портовой. Недалеко от дома № 337 столкнулись две «ГАЗели». От удара один из грузовиков отбросило на разделительную полосу, где в этот момент находились пешеходы. Многотонная машина упала на женщину с 7-летней девочкой и 17-летнюю школьницу.



34-летняя ростовчанка с дочкой скончались на месте происшествия. Подростка в тяжёлом состоянии госпитализировали. В больнице врачи, чтобы снизить нагрузку на организм, ввели её в состояние искусственной комы.