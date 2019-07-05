В Ростове локализовали пожар на крыше музтеатра





В Ростове пожарные локализовали пожар на крыше музыкального театра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

- В 19:05 предотвращено дальнейшее распространение огня, - добавили в ведомстве. - В настоящее время тушение происходит на площади 350 квадратных метров.



В тушении задействованы 30 единиц техники и 120 человек. Ранее в МЧС сообщили, что на крыше произошло возгорание утеплителя под металлической кровлей. Ликвидация пожара продолжается.