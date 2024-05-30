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В Ростове произошел крупный пожар в промзоне на Сельмаше

В Ростове произошел крупный пожар в промзоне на Сельмаше
В Ростове произошел крупный пожар на территории металлоприемника на Сельмаше. Ветер разгоняет черные клубы дыма с улицы Страны Советов, 42Г на несколько километров по городу 30 мая.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС по Ростовской области, там горел мусор. Около 12:30 пламя охватило порядка 50 квадратных метров площади. На место направили бригады на трех автоцистернах.

Спустя час спасатели ликвидировали открытое горение. Сейчас они продолжают заливать водой тлеющие остатки мусора.
Фото: соцсети.
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