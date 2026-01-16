Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове при пожаре в жилом доме эвакуировали 20 человек

В Ростове при пожаре в жилом доме эвакуировали 20 человек
В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме эвакуировали 20 человек. Огонь разгорелся 14 января на улице Можайской.

Предварительно, пожар вспыхнул на восьмом этаже. В квартире мужчина оставил включенную в сеть элетрогрелку. Из-за короткого замыкания прибора загорелся матрас. Огонь быстро распространился по комнате.

На место вызвали спасателей. Они вынесли из горящей квартиры пенсионера. Еще 20 человек эвакуировали.

- Пожар потушили на площади 10 квадратов, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.