В Ростове при пожаре в жилом доме эвакуировали 20 человек

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме эвакуировали 20 человек. Огонь разгорелся 14 января на улице Можайской.Предварительно, пожар вспыхнул на восьмом этаже. В квартире мужчина оставил включенную в сеть элетрогрелку. Из-за короткого замыкания прибора загорелся матрас. Огонь быстро распространился по комнате.На место вызвали спасателей. Они вынесли из горящей квартиры пенсионера. Еще 20 человек эвакуировали.- Пожар потушили на площади 10 квадратов, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.