В Новочеркасске при пожаре в жилом доме эвакуировали пять человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Новочеркасске Ростовской области при пожаре в квартире эвакуировали пять человек. Пламя вспыхнуло в жилом доме 11 ноября на улице Поворотной.Огонь разгорелся около 19:25. Подъезд заполонило едким дымом, и очевидцы вызвали на место сотрудников МЧС. Огонь удалось потушить на площади три квадратных метра.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар случился из-за электрообогревателя. Хозяева вышли в магазин и оставили его включенным.Никто в результате пожара не пострадал.