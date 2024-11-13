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В Новочеркасске при пожаре в жилом доме эвакуировали пять человек

В Новочеркасске при пожаре в жилом доме эвакуировали пять человек
В городе Новочеркасске Ростовской области при пожаре в квартире эвакуировали пять человек. Пламя вспыхнуло в жилом доме 11 ноября на улице Поворотной.

Огонь разгорелся около 19:25. Подъезд заполонило едким дымом, и очевидцы вызвали на место сотрудников МЧС. Огонь удалось потушить на площади три квадратных метра.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар случился из-за электрообогревателя. Хозяева вышли в магазин и оставили его включенным.

Никто в результате пожара не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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