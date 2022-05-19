В Ростове при пожаре в своей квартире погиб человек

Фото: Ростов Главный

В Ростове-на-Дону при пожаре в своей квартире погиб человек. Трагедия произошла на улице Королева, 4/3 вечером 20 мая.Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, квартира на 12-м этаже 17-этажного дома загорелась примерно в 18:00. Жильцы дома вызвали на место пожарных и спустились на улицу. В здании на момент происшествия находились 33 человека, включая четверых детей.Прибывшие 48 огнеборцев на 12 спецмашинах тушили возгорание около часа. Во время ликвидации пламени они обнаружили внутри квартиры труп человека. Его личность устанавливается, как и причина происшествия.