Пожар охватил 800 «квадратов» на крыше дома рядом с горящим «Астором» в Ростове

Фото: DonDay

Стала известна площадь пожара пятиэтажного дома на проспекте Буденновском в Ростове. Огонь охватил около 800 квадратных метров крыши пятиэтажки рядом с горящим ТРК «Астор».Возгорание в торговом центре произошло утром 24 марта. Стихия охватила порядка 300 квадратных метров. Затем языки пламени перебросились на кровлю соседнего строения. Из него эвакуировали 15 человек.Как сообщили в донском ГУ МЧС, на месте ЧП работают 100 пожарных, задействовано 29 единиц техники.Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов.