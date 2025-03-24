Пожар охватил 800 «квадратов» на крыше дома рядом с горящим «Астором» в Ростове
Стала известна площадь пожара пятиэтажного дома на проспекте Буденновском в Ростове. Огонь охватил около 800 квадратных метров крыши пятиэтажки рядом с горящим ТРК «Астор».
Возгорание в торговом центре произошло утром 24 марта. Стихия охватила порядка 300 квадратных метров. Затем языки пламени перебросились на кровлю соседнего строения. Из него эвакуировали 15 человек.
Как сообщили в донском ГУ МЧС, на месте ЧП работают 100 пожарных, задействовано 29 единиц техники.
Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов.