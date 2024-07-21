В Ростове подросток утонул в реке Дон

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону утонул 14-летний мальчик. Страшное происшествие случилось 20 июля в Александровке.В тот день женщина с сыном пришли к берегу Дона, чтобы освежиться во время жары. Они плавали недалеко от улицы Путевой. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Мать звала его, но тот не откликался. Испугавшись, горожанка вызвала спасателей.Специалисты не смогли отыскать тело подростка. Они до сих пор ищут мальчика в водоеме.В управлении ГО и ЧС Ростова уточнили, что семья отдыхала на берегу, не приспособленном для купания.