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В Ростове подросток утонул в реке Дон

В Ростове подросток утонул в реке Дон
В Ростове-на-Дону утонул 14-летний мальчик. Страшное происшествие случилось 20 июля в Александровке.

В тот день женщина с сыном пришли к берегу Дона, чтобы освежиться во время жары. Они плавали недалеко от улицы Путевой. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Мать звала его, но тот не откликался. Испугавшись, горожанка вызвала спасателей.

Специалисты не смогли отыскать тело подростка. Они до сих пор ищут мальчика в водоеме.

В управлении ГО и ЧС Ростова уточнили, что семья отдыхала на берегу, не приспособленном для купания.
Фото: DonDay.ru.
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