На Дону подросток едва не утонул в реке

В Ростовской области 13-летний мальчик чуть не утонул в реке. Происшествие случилось днем 3 августа в станице Вешенской.Подросток из Московской области приехал в гости к бабушке на летние каникулы. На улице было очень жарко, и они отправились на местный пляж.Мальчик не умеет плавать, но отпросился у бабушки освежиться недалеко от берега. Он зашел в водоем, как вдруг сильное течение подхватило его и понесло к середине реки. Школьник схватился за буйки и начал звать на помощь.Бабушка, увидев с берега, как тонет внук, тоже стала звать подмогу. К счастью, ее услышали спасатели Вешенского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде. Они добрались до мальчика на лодке и помогли вернуться на берег. Медицинская помощь подростку не понадобилась.