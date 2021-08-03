Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону подросток едва не утонул в реке

На Дону подросток едва не утонул в реке
В Ростовской области 13-летний мальчик чуть не утонул в реке. Происшествие случилось днем 3 августа в станице Вешенской.

Подросток из Московской области приехал в гости к бабушке на летние каникулы. На улице было очень жарко, и они отправились на местный пляж.

Мальчик не умеет плавать, но отпросился у бабушки освежиться недалеко от берега. Он зашел в водоем, как вдруг сильное течение подхватило его и понесло к середине реки. Школьник схватился за буйки и начал звать на помощь.

Бабушка, увидев с берега, как тонет внук, тоже стала звать подмогу. К счастью, ее услышали спасатели Вешенского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде. Они добрались до мальчика на лодке и помогли вернуться на берег. Медицинская помощь подростку не понадобилась.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.