Мальчик утонул во время купания в реке в Ростове



В Ростове в реке утонул подросток. Несчастный случай произошёл 21 июня в Железнодорожном районе города.



Мальчик пришёл на берег Дона отдохнуть вместе с друзьями. В какой-то миг приятели увидели, что их друга нет ни в воде, ни на берегу. Не найдя его, они обратились за помощью к взрослым. Те вызвали спасателей и правоохранителей.



Через какое-то время водолазы вытащили на берег тело ребёнка. К несчастью, несмотря на все старания, его не удалось реанимировать. Мальчик скончался.



В следственном управлении подтвердили факт происшествия. Специалисты начали проверку по данному факту.