В Ростовской области подросток утонул во время отдыха на реке

Подросток в Ростовской области погиб во время отдыха на реке. Трагический случай произошёл 27 июня на берегу Джураг-Сал в Заветинском районе.В выходной день 15-летний подросток вместе с родственниками проводил время возле водоёма. Школьник сел на резиновую лодку и отплыл примерно на 30 метров от берега, затем спрыгнул в воду. В следующую секунду он начал тонуть. Члены семьи и другие отдыхающие бросились на помощь, однако спасти его не смогли. Подросток пошёл ко дну, и они даже не смогли найти его тело. Труп обнаружили на следующий день во время спасательных работ.Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.