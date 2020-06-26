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В Ростовской области подросток утонул во время отдыха на реке

В Ростовской области подросток утонул во время отдыха на реке
Подросток в Ростовской области погиб во время отдыха на реке. Трагический случай произошёл 27 июня на берегу Джураг-Сал в Заветинском районе.

В выходной день 15-летний подросток вместе с родственниками проводил время возле водоёма. Школьник сел на резиновую лодку и отплыл примерно на 30 метров от берега, затем спрыгнул в воду. В следующую секунду он начал тонуть. Члены семьи и другие отдыхающие бросились на помощь, однако спасти его не смогли. Подросток пошёл ко дну, и они даже не смогли найти его тело. Труп обнаружили на следующий день во время спасательных работ.
- Зимовниковским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту гибели юноши, - прокомментировали в СУ СКР. - Специалисты опросили очевидцев и родственников погибшего.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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