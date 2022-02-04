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В Ростове под стражу взяли 33-летнего мужчину, задушившего незнакомца веревкой

В Ростове под стражу взяли 33-летнего мужчину, задушившего незнакомца веревкой

В Ростове-на-Дону под стражу заключили 33-летнего уроженца Украины. Он подозревается в убийстве 39-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

30 января мужчина находился в квартире на улице Большой Садовой. Он был не один, а в компании женщины. Именно она привела его в гости к незнакомому мужчине. Между ними произошла ссора, которая быстро переросла в потасовку. Подозреваемый схватил веревку и накинул ее на шею незнакомцу. Поняв, что он мертв, мужчина сбежал. Спустя время его задержали в Таганроге. Скорее всего, он хотел обходными путями покинуть страну.

На него завели уголовное дело по статье об убийстве. Свою вину мужчина полностью признал. Дожидаться окончания следствия он будет в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Яндекс.Новости
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