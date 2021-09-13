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В Таганроге 22-летний парень шнурком от обуви задушил незнакомца

В Таганроге 22-летний парень шнурком от обуви задушил незнакомца
В Таганроге расследуют дело об убийстве. 22-летний парень подозревается в том, что задушил шнурком от обуви 43-летнего незнакомца. Происшествие случилось в конце августа на улице Сызранова. Об этом стало известно только сейчас.

Мужчины поругались на улице. В порыве злости парень набросился на незнакомца. Он повалил его на землю, после чего взял шнурок от обуви и душил оппонента до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Подозреваемого в убийстве задержали и заключили под стражу.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Если вину задержанного удастся доказать в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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