В Ростове почти две недели разыскивают 17-летнего парня

В Ростове-на-Дону пропал 17-летний парень. Родные и близкие пытались выйти на связь с Эдуардом Маркиным на протяжении двух недель. После безуспешных попыток они обратились за помощью к волонтёрам.О молодом человеке нет вестей с 10 октября. Он вышел из дома в Ростове и не вернулся обратно. Родственники не знают, во что был одет и куда мог пойти несовершеннолетний в день исчезновения.Известно, что Эдуард ростом примерно 170 сантиметров со средним телосложением. У него короткие русые волосы и голубые глаза.Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего или видели его на улицах города, сообщите по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.