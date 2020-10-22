В Ростове женщина погибла под колесами лишенного водительских прав шофера на «Хендай»

Водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ростове-на-Дону. ДТП случилось 24 октября около 8 часов утра на улице Стартовой.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 36-летний автомобилист, лишенный права управления транспортом за вождение в нетрезвом виде, ехал на «Хендай Элантра» возле дома № 14. По предварительной версии, в этот момент он также находился в состоянии опьянения. В итоге водитель иномарки сбил 53-летнюю женщину, переходящую дорогу в неустановленном месте.В ведомстве добавили, что в результате происшествия пострадавшая скончалась от полученных телесных повреждений.