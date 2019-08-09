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В Ростове пассажирский автобус врезался в иномарку

В Ростове пассажирский автобус врезался в иномарку
В донской столице одну дорогу не поделили пассажирский автобус и иномарка. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Добровольского.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри» припарковался у обочины и собирался выйти из машины. В этот момент мимо проезжающий автобус не успел вовремя среагировать и врезался прямо в открывающуюся дверь иномарки.

В результате ЧП водительская дверь превратилась в кусок металла. Водитель, к счастью, не успел выйти и не пострадал.

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