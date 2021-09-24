В Ростове пассажирка автобуса № 67 пострадала в ДТП с эвакуатором

В Ростове водитель общественного транспорта врезался в эвакуатор. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 сентября на улице Зорге.В районе дома № 28 водитель автобуса № 67 не справился с управлением и врезался в тягач марки «МАЗ-6430». От удара с большой махиной на скорости передняя часть общественного транспорта превратилась в груду металла.- В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка автобуса, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.Судя по повреждениям автобуса, удивительно, как водитель и другие пассажиры не получили травм.