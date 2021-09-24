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В Ростове пассажирка автобуса № 67 пострадала в ДТП с эвакуатором

В Ростове пассажирка автобуса № 67 пострадала в ДТП с эвакуатором
В Ростове водитель общественного транспорта врезался в эвакуатор. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 сентября на улице Зорге.

В районе дома № 28 водитель автобуса № 67 не справился с управлением и врезался в тягач марки «МАЗ-6430». От удара с большой махиной на скорости передняя часть общественного транспорта превратилась в груду металла.

- В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка автобуса, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Судя по повреждениям автобуса, удивительно, как водитель и другие пассажиры не получили травм.
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