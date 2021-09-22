В Ростове 52-летняя пассажирка автобуса № 8 пострадала в ДТП

В Ростове 52-летняя женщина пострадала в ДТП автобуса с легковушкой. Происшествие случилось вечером 23 сентября в центре города.По предварительной информации, 36-летняя женщина-водитель «Хендай Солярис» ехала по переулку Братскому. Она двигалась со стороны улицы Станиславского. В районе дома № 9/17 на Московской женщина не уступила дорогу автобусу ЛиАЗ под управлением 43-летнего мужчины. Он выполнял маршрут № 8 (ГПЗ-10 – «Мегамаг»). В салоне общественного транспорта находились восемь человек.— В результате ДТП пострадала 52-летняя пассажирка автобуса, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Женщина получила закрытую травму поясничного отдела позвоночника. Однако от госпитализации пострадавшая отказалась.