Музей истории Ростова может до неузнаваемости изменить самобытный стиль «дома с ангелами»

Разговоры о судьбе бывшего доходного дома Кисина на Московской, 72 ведутся уже не первое десятилетие. В этом году администрация города приняла окончательное решение сделать в «доме с ангелами» музей». Однако появится он не раньше, чем через три года.Доходный дом был построен в 1899 году. Принято считать, что именно по этому адресу располагалось адресное бюро, которое посещал отец Фёдор в поисках гарнитура с кладом из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Здание не без потерь, но пережило гражданскую и Великую Отечественную войны. Со временем адресное бюро, ставшее уже Ростгорсправкой, заняло весь первый этаж и просуществовало там вплоть до конца 1990-х годов.И вот уже несколько десятилетий здание, ставшее объектом культурного наследия, потихоньку разрушается. В 2016 году его даже хотели снести, оставив только небольшую часть лепнины. Власти города открыто заявляли, что необходимых средств на его ремонт в бюджете нет, а на предложение ремонтировать дом за счёт собственных средств инвесторы не откликались. В 2018-м году «дом с ангелами» законсервировали.Для создания музея дому понадобится капитальный ремонт, но историки и архитекторы города опасаются, что он может до неузнаваемости изменить внутреннее пространство здания. Для истории архитектуры оно тоже несёт большую ценность.«Здание на Московской – это одна из немногих изюминок города, которую важно сохранить в качестве музейного пространства архитектуры города», - отмечает руководитель Ростовского регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.По мнению историка, лучшим вариантом для городского музея будет дом в Думском проезде, 3 с выходом в городской парк. Коммерческое здание статус объекта культурного наследия не носит, а значит, и его выкуп обойдётся властям даже дешевле, чем проект по капитальному ремонту дома под исторический музей на Московской.Тем не менее власти решили остановиться на «доме с ангелами». Однако сам музей истории Ростова откроется раньше. Пока на Московской будут идти ремонтные работы, его временно организуют в одном из двух зданий – департамента ЖКХ на Социалистической, 77/74 или в Думском проезде, 3. В свое основное помещение музей переедет не раньше 2024 года.