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В Ростове отечественное авто перевернулось после ДТП с иномаркой

В Ростове отечественное авто перевернулось после ДТП с иномаркой
В Ростове-на-Дону случилось ДТП с «перевертышем». Одна из участниц аварии перевернулась после столкновения на пересечении улицы Текучева и переулка Семашко 5 февраля.

По словам очевидцев происшествия, во время маневра водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и врезался в «Ладу». Отечественный автомобиль от силы удара повалился на бок, а иномарка едва не лишилась капота - переднюю часть сильно смяло.

Есть ли в результате аварии пострадавшие, пока не известно. Официальной информации о ДТП нет.

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