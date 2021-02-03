В Ростове отечественное авто перевернулось после ДТП с иномаркой

В Ростове-на-Дону случилось ДТП с «перевертышем». Одна из участниц аварии перевернулась после столкновения на пересечении улицы Текучева и переулка Семашко 5 февраля.По словам очевидцев происшествия, во время маневра водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и врезался в «Ладу». Отечественный автомобиль от силы удара повалился на бок, а иномарка едва не лишилась капота - переднюю часть сильно смяло.Есть ли в результате аварии пострадавшие, пока не известно. Официальной информации о ДТП нет.