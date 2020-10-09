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В Ростове «Митсубиси» перевернулась на крышу после ДТП

В Ростове «Митсубиси» перевернулась на крышу после ДТП
В Ростове-на-Дону «Митсубиси» опрокинулась на крышу после столкновения с другой иномаркой. ДТП произошло утром 11 октября в районе дома № 2б по улице Пойменной.

По предварительной информации, 31-летний парень на «Киа» во время перестроения врезался в попутный автомобиль «Митсубиси», за рулем которого был 78-летний пенсионер. От удара его отбросило на «Форд». «Митсубиси» перевернулась на крышу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал. Все авто получили повреждения.

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