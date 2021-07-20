В Ростове огромное дерево повредило пять легковушек

В Ростове упало большое дерево. В результате пострадали пять автомобилей. Происшествие случилось 22 июля около 9.00 на улице Тургеневской.В районе дома № 8 ливень повалил огромное дерево. Сразу несколько автомобилистов оказались в заточении внутри своих машин. Среди них - авто марок «Лада Ларгус», «Москвич-4121», «Хендай Акцент», «Митсубиси Паджеро» и два «Хендай Солярис».Сообщается, что дерево до сих пор не убрали. Из-за этого в переулке Братском образовалась 300-метровая пробка.Напомним, в таких ситуациях жителям следует обращаться в районные инженерные службы и ТСЖ. После составления протокола об ущербе автомобилист может получить компенсацию в соответствующей инстанции.