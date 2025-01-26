В Ростове неизвестный поджег заправку на улице Всесоюзной

Фото и видео: Flash

В Ростове на Западном неизвестный поджег АЗС компании Flash. ЧП случилось 25 января и попало в объектив камеры видеонаблюдения.Около 23:00 мужчина подошел к АЗС на улице Всесоюзной. Он открыл канистру и вылил содержимое на автозаправочную колонку. После этого поджег маслянистый след и убежал. Огонь тут же охватил станцию.На место вызвали пожарных. Им оперативно удалось справиться со стихией.- В связи с полученными повреждениями АЗС не работает. В результате возгорания никто не пострадал. Начато расследование, - сообщили в компании Flash.