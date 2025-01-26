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В Ростове неизвестный поджег заправку на улице Всесоюзной

В Ростове неизвестный поджег заправку на улице Всесоюзной
В Ростове на Западном неизвестный поджег АЗС компании Flash. ЧП случилось 25 января и попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Около 23:00 мужчина подошел к АЗС на улице Всесоюзной. Он открыл канистру и вылил содержимое на автозаправочную колонку. После этого поджег маслянистый след и убежал. Огонь тут же охватил станцию.

На место вызвали пожарных. Им оперативно удалось справиться со стихией.

- В связи с полученными повреждениями АЗС не работает. В результате возгорания никто не пострадал. Начато расследование, - сообщили в компании Flash.

Фото и видео: Flash
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