Под Ростовом неизвестный мужчина поджог «Мазду»: видео

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В хуторе Камышеваха Ростовской области неизвестный поджог «Мазду 3». Происшествие случилось 23 июля около 4 утра в Аксайском районе.ЧП случилось на улице Малахитовой, 29Б. На кадрах видно, что мужчина в панаме и перчатках обливает бензином автомобиль с разных сторон. После чего он достает телефон и бросает спичку прямо в машину. Транспорт вспыхивает за считанные секунды и начинает гореть. Огонь перекинулся и на стоящий рядом транспорт, вероятно, «Хендай Солярис». В машине срабатывает сигнализация и на громкий шум выбегает хозяин иномарки. Вероятно, машину больше не восстановить.На место прибыли восемь спасателей на двух автоцистернах. Огонь удалось потушить в течение 20 минут.Сам мужчина после поджога скрылся с места. Детали случившегося выясняются.